壓力爆煲患情緒病　緒方龍一＠w-inds.驚爆退隊

日本偶像組合w-inds.成軍19年，今日官方歌迷會網站宣布緒方龍一退出組合，並與事務所解約，而橘慶太及千葉涼平繼續以組合w-inds.發展。

緒方龍一指因長期壓力造成身心不安，與公司多次討論後，才做出退團的決定，現在專心治療並以健康為優先考慮，希望康復後再與粉絲見面！

全文如下：

近年來因為重大的壓力及不安，透過醫院檢查的結果為罹患了由心理、環境社會等因素引起的疾病「心身症」。因此本人也開始認真考慮離開w-inds.及事務所，彼此多次溝通討論後，決定專心治療並以健康為優先考慮。

在w-inds.成軍19周年的這個時機宣布此消息，對支持w-inds.的粉絲及周圍的工作人員們都感到很抱歉，精神不安定的狀況已持續了好幾年，雖然考慮過繼續活動下去對於w-inds.crew來說可能是令人開心的事，但認真思考後還是做出了離開的決定。

雖然無法與大家約定好何時能相見，但我會努力治療，再度以健康的姿態出現在大家面前。以w-inds.成員身份活動的這19年是我的驕傲及寶物，未來也將會不斷地支持着我。

和涼平、慶太在一起的日子同時也是無法替代最珍貴的時間。今後也請大家繼續支持我最喜歡的w-inds.。

緒方龍一