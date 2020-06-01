預測：本周大市，價位或具下調空間。

白羊：事業運轉佳，正財運回升不少，議價能力較強，求職、轉職或謀事等，將較利好。

金牛：職場人事壓力或會較頻，但人氣較佳，合作及人際關係及溝通等情況將較和順。

雙子：體能稍遜，工作壓力或較明顯，但精神狀態較佳，鬥志較強，有助應付大小事務。

巨蟹：社交及戀愛運回升，人事及感情生活將較和順，單身朋友宜爭取曝光，多會友。

獅子：財運雖然略為不穩，但事業運較佳，求職、轉職或謀事等機遇不乏，宜積極行事。

處女：公幹、出勤及海外項目等，進度將較平穩，需注意文書、傳訊等工序，進度更佳。

天秤：社交運回升，情緒及家庭運回穩，不論公私，人際關係及溝通情況將較愜意平穩。

天蠍：精神及戀愛運回穩，與伴侶的感情及相處情況將較甜蜜和順，宜多約會、多談情。

人馬：體能回穩，社交及工作運轉佳，出勤、公幹等合作及人際關係較佳，助維持進度。

山羊：人緣及桃花運轉佳，親子及感情關係較為平穩，身邊人較能體諒，宜多作交流。

水瓶：情緒及精神稍佳，家庭運轉佳，利增進情誼及溝通基礎，宜多交談以加強默契。

雙魚：人氣、辭令及溝通力窗佳，人際關係將較和諧平穩，但仍需多予耐性，用心聆聽。