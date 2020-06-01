新冠肺炎打擊大　歐美名人紅星排隊攞政府救濟！

新冠肺炎全球肆虐，影響全球各行各業的經濟！其中娛樂界打擊好大，昨日有傳英國樂壇大姑媽艾頓莊（Elton John）因為被迫取消全球共34場巡迴告別演唱會而令他損失6,000萬英鎊（約5.7億港元）收入，更要被迫解僱和他合作多年的樂隊成員。其實在艾頓莊之前，都有好多平時搵好多的歐美紅星都要「跪低」問政府申請援助金解困！

碧咸夫婦

例如在全球開設時裝店的「碧咸嫂」Victoria，早前被爆因疫情打擊時裝店的生意而迫令30名員工放無薪假兩個月，仲要「攤大手板」向政府申請企業紓困補助支付員工的薪酬。因而被外界批評她咁有錢都要政府幫！當時有網民寸爆她：「有錢人匿喺豪宅享樂，但冇錢出糧？」除了被鬧爆呃納稅人錢之外，連英國名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）亦乘機抽水「踩多腳」，並留言反問她：「你其實唔需要用人哋嘅錢去補貼你嘅員工同撐你失敗嘅業務。」

麥克華堡

碧咸夫婦向政府申請救助金出糧畀員工被鬧之外，身家估計高達23億港元的荷里活巨星麥克華堡（Mark Wahlberg）亦被爆向英政府申請撥款。麥克與兄弟開設的漢堡包快餐店Wahlburghers全球有分店，而他們位於倫敦的分店就因為大受疫情打擊而「拍烏蠅」，因而被爆向政府申請援助金出糧畀30位員工。結果同樣捱轟！搞到麥克即急急否認指漢堡包店是特許經營，所以每一分店都由他們自己決定是否繼續經營還是永久關門。所以似乎今次申請援助金並非麥克或其兄弟的意思。

史提夫古根

明星副業因疫情而大受打擊之外，就連屋企的工人都養唔掂！早前有傳曾與成龍合演《80日環遊世界》（Around the World in 80 Days）的英國著名諧星史提夫古根（Steve Coogan），因停工而零收入。搞到最後要迫令鄉郊大宅的園丁與管家放冇薪假。當時更有指身家估計高達1,000萬英鎊的史提夫有向英國政府申請援助金出糧給他們。事件曝光後，有保守黨國會議員即時抽水批評史提夫用納稅人的錢來支付員工的人工。

Ed Sheeran

不過並唔係個個歐美紅星都「有大食大」向政府申請「補貼」！例如唱作男歌手Ed Sheeran就冇「攤大手板」問政府攞錢，早前以2億英鎊（約港元）身家獲選為英國最富有30歲以下音樂人的他，在英國開設酒吧Bertie Blossoms，不過由於因應疫情要社交距離而於3月時已將酒吧關閉。雖然酒吧暫時要關閉，但他仍照樣出糧畀伙記之外，仲冇向政府申請「補貼」，即獲網民讚賞！而Ed母親英國開設的網上珠寶店亦因為疫情而暫停營業直至疫情好轉。不過唔需要擔心佢老人家從此冇收入，皆因仲有孝順仔Ed養住！