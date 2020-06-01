哪個兒童節目是最早開播的？

人人都做過小朋友，這四個兒童節目，哪個是最早開播的？（互聯網）

6月1日是國際兒童節，對小朋友來說，睇兒童節目，既可以解悶，又可以在認知上獲得啟發，一舉兩得。撇除教育電視，早於上世紀七十年代，香港已有本地電視台自家製作兒童節目。考考大家的童年回憶，圖中4個節目中，哪一個是最早開播呢？

答案是左上角的《跳飛機》，早於1976年9月首播，第一代主持是人稱Sunny哥哥的黃汝燊，之後由明明姐姐（王愛明）和造時姐姐（黃造時）接棒，而最令人印象深刻的，莫過於節目主題曲——天空海闊任鳥飛，小小天地跳飛機，大眾一齊唱首歌，開開心心真有趣……

左下角是港台電視部製作的《香蕉船》，1979年10月首播，由船長哥哥蔡楓華與香蕉姐姐鄧藹霖任主持，每星期會邀請一間幼稚園的學生參加，節目內容包括講故事、做手工、學唱歌、玩遊戲等。

右上角是《430穿梭機》，1982年1月首播，節目構思以太空生活為背景，主持人會穿上銀色疑似太空衣的制服，執行各種任務。第一代主持為方嘉瑩及張國強，之後陸續加入主持行列的藝人包括譚玉瑛、梁朝偉、周星馳、曾華倩、藍潔瑛等等。

至於右下角是《閃電傳真機》，1989年9月首播，一播就是十年，而譚玉瑛姐姐是唯一一位從節目開始播放做到節目結束的主持人。