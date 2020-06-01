畢彼特為女兒慶14歲生日食薄餅　送寶麗萊相機

美國男星畢彼特（Brad Pitt）與女星前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）所生的女兒舒蘆（Shiloh）上周三14歲生日，畢佬於加州寓所為她舉行盛大生日派對，其他子女全部出席，包括一度父子決裂的18歲養子麥杜斯（Maddox）、16歲養子柏斯（Pax）、養女莎夏娜（Zahara）、以及11歲孖仔女諾克斯（Knox）與慧雲（Vivienne）。

知情者透露：「畢佬好想令舒蘆個生日過得特別，已經籌備咗一段時間，佢難以相信舒蘆已經咁大個女。畢佬屋企有個好昂貴嘅薄餅爐，整咗舒蘆最鍾意食嘅款式，亦都預備咗個生日蛋糕。」

畢佬費盡心思為舒蘆慶祝，請來電影剪接師朋友製作一段短片，收錄舒蘆來自世界各地的親友的祝福，其中部份人因為疫情與舒蘆已經沒見一陣子。知情者又指畢佬又向攝影迷舒蘆送一部寶麗萊相機作為生日禮物：「舒蘆好鍾意攝影，畢佬買咗部古董寶麗萊相機畀佢，又將舒蘆過去幾年影嘅相，揀最好嘅出嚟印做寫真集。」畢佬更請來一名結他手，即席教授舒蘆彈結他，認真是廿四孝老竇！