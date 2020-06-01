水樽變手袋　大熱環保袋款回歸

2007年，英國時尚品牌ANYA HINDMARCH以一個繡上「I'm Not A Plastic Bag」字樣配上麻織手挽的Tote Bag橫掃全球，人氣名模及當紅明星都一人手挽一個，世界各地專門店排長龍爭相入購，讓ANYA HIDMARCH一躍而紅，名利雙收佳績就引來無數不法商人推出翻版款式意圖分一杯羹，之後當然大家就逐漸將這個鼓勵大家多次重複使用而且紅極一時的袋款淡忘。13年後，ANYA HINDMARCH再次推出全新「I AM A Plastic Bag」袋款系列，務求再一次喚醒大家的環保意識。

根據英國零售協會統計數字，當年「I'm Not A Plastic Bag」面世後，英國大型超市的膠袋使用量的確大幅度減少接近50%。是次ANYA HINDMARCH由「被動」轉為「主動」，利用回收的廢棄膠樽製成的創新面料經過特殊處理後，製作成紗線再編織成質感奢華的帆布，平均一個大手提袋需要用上32個500ml膠樽製作，而袋面可以抵禦天氣變化的耐用塗層則是從廢棄車輛的擋風玻璃中提取。

系列各袋款所飾有的皮革則是來自肉類工業的副產品，所採購的皮革均是來自意大利一間獲得The Leather Working Group評級為金級的皮革製廠，可追溯皮革來源，保證過程中不會造成森林砍伐。同時品牌更與全球氣候變化諮詢公司EcoArt合作，衡量「I AM A Plastic Bag 」產品相關的碳排放，讓此系列成為碳中和的項目。此項目及公司亦獲得了非營利機構Positive Luxury所頒發的「蝴蝶標誌」，這是採用可持續性發展作為業務策略的品牌而贏得信任及肯定的象徵。