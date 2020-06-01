超可愛！外國爆紅暗瘡貼

暗瘡真的是很多女生的困擾，不但又紅又踵又難看，一不小心碰到更會生痛，而且處理不好還會留下疤痕，非常麻煩！可幸市面上有形形色色的暗瘡貼，可以加速暗瘡修復，同時形成保護屏障，方便上妝。一般的暗瘡貼都是圓形、透明的，確實沒甚麼美感可言。有見及此，外國有品牌推出了不同形狀且色彩繽紛的暗瘡貼，貼上臉妥妥就是整個妝容的點睛之筆，就算只是在家使用，也相當的有少女心，對生暗瘡的不快瞬間減少了不少。

【閃石小花花】

Squish Beauty推出的「Flower Power Acne Patches」不但有不同的顏色，中間還有一顆閃石代替花芯，非常精緻。這款花花暗瘡貼採用了不刺激的成分，連敏感肌也可以放心使用，一包20貼，售價是14美元（約HK$109）

【防曬暗瘡貼】

另一個品牌TRULY就推出3款不同形狀的暗瘡貼，包括粉紅色的心心、綠色葉子和金色星星。3款有不同的功效，心心是基礎款、星星加入了抗炎的茶樹油、葉子則加入大麻籽油和水楊酸（含水楊酸的暗瘡貼除了普通的痘痘，還適用於對付難搞的石頭瘡）。這3款暗瘡貼據說還有SPF防曬功能，預防暗瘡留印。它們都是一盒36貼，心形和星形的售價是10美元（約HK$78）、葉子賣13美元（約HK$101）。

暗瘡貼的原理是透過密封的環境，利用人工皮吸取膿液和分泌物，使傷口保持濕潤，幫助愈合。同時把傷口與外界隔絕，預防外來的細菌感染和接觸。所以使用前除了要清潔皮膚外，最好不要塗任何的精華或面霜，讓 暗瘡貼更好的緊貼皮膚。最佳的使用時間是有膿的時候，先將膿皰弄破，然後抹乾淨流出來的分泌物，確保傷口乾淨後才貼上暗瘡貼。