《飛虎之雷霆極戰》劇透：皓月特工身份曝光

第十一集(06/01)

永飛（梁競徽飾）性命危在旦夕，為保留最終線索，家成（苗僑偉飾）與飛虎隊被迫終止行動。文龍（吳卓羲飾）獨闖龍潭，國棟（黃宗澤飾）受命秘密支援。永飛慘被黑幫施以酷刑，雙腿殘廢，文龍與國棟先後殺入敵陣，捨身為抵抗敵，卻被重重包圍，瀕死的永飛難釋禍及母親的傷痛，苦不堪言。A Team成員未能接受飛虎隊見死不救，逸敏（蔡 潔飾）深知龍、飛和嘉楠（余香凝飾）早已飽歷滄桑，從旁扶持。蘭姨重傷昏迷，嘉楠獨自探望，更坦承道出所有真相。多年以前，嘉楠身懷六甲卻以為永飛誤歧入途，人生步向絶望之際，決定為永飛墜胎，今天真相大白，嘉楠無言以對。另一邊廂，歐陽正（林嘉華飾）買通溫海，企圖利用傳媒力量攻擊警方，立下暗花，向唐永飛下達江湖追殺令。正當家成竭力保護唐永飛安全之時，卻備受各方壓力，然而，半身不遂的永飛生無可戀，文龍默默相伴。「唐永飛臥底案」轟動全城，朱議員（黎燕珊飾）乘機煽動群眾向警方作出嚴厲抗議，A Team之秘密出現曝光危機。

第十二集(06/02)

A Team軍心動盪，在國棟促使下眾人坦承相對，表明心迹，最終重拾鬥志，繼續堅持追查幕後老闆的真正身份。情報組對溫海進行全天候監控，機緣巧合下，浩然、溫海正面交鋒，兩名情報頭子互有攻守，惟歐陽正依然成功隱藏在黑暗之中。文龍為永飛之事黯然神傷，逸敏無私相伴，始能重拾微笑；嘉楠對永飛有所卻步，家成特意來訪醫院，承諾必助永飛重返警隊，卻遭到冷言相向，皆因永飛已不能再信任何人。國棟被母親催婚，無奈向浩然借來女兒潔潔，活潑可人的小女孩盡得棟母歡心，皓月（張曦雯飾）與親密男伴恰巧出現，眼見依人墮入愛河，國棟若有所失。與此同時，皓月的平靜生活出現巨大波動，同居男友突然在眼前離奇墮樓，危機逐漸逼近。

第十三集(06/03)

神秘墮樓案疑點重重，死者生前懷疑受到特工逼供，礙於傳媒風聲，家成委派國棟低調處理，唯一證人竟是死者的女友皓月。英國，Sam Colin遇上俄國特工的狙擊，失手被擒，目睹父母慘遭槍決，軟硬兼拖依然未肯轉投敵陣，生命危在旦夕。國棟帶皓月重返墮樓現場，協助嘉楠重新搜證，皓月一直暗暗注視警方舉動，雙方均有所隱瞞，互相猜疑。Sam被俄國特工囚禁，幾經艱苦終於逃出生天，特工局長卻不予以信任，Sam堅持不懈，毅然決定到香港親自追查晶片。家成與敏儀（蒙嘉慧飾）逐漸熟落，巧與其父親歐陽正認識，面對身份懸殊帶來的冷言相待，家成只能無奈忍受。國棟心系皓月狀況，被志強看穿男孩心事，午夜夢迴，國棟不禁想起亡弟志斌，思前想後竟發覺志斌與墮樓死者存在大量共通點，於是他忽發奇想，決定再次回到現場。詎料，國棟與皓月遇上神秘襲擊。女特工被拘留期間突然發生異變，家成始料不及，雙方對峙。女特工離奇暴斃家成眼前，經嘉楠秘密鑑證發現詭異毒藥，是為特工任務失敗的滅口方式。飛虎總部發生命案，處長勃然大怒。

第十四集(06/04)

總部發生命案，家成飽受困憂，因而冷落芳心暗許的敏儀，雙方感情停濟不前。永飛傷勢未見起色，萬念俱灰，文龍不願放棄摯友，力勸永飛重新振作，特意安排探望蘭姨，永飛聲淚俱下道盡一切辛酸，惟蘭姨依然毫無反應，永飛心如刀割。國棟貼身保護皓月，藉故開啟其男友生前的遊戲帳號查探，果然發現神秘聯絡人，家成卻帶來A Team無限期休假的消息，國棟無法繼續追查，對皓月的安危更是擔憂。夜深，皓月潛離安全屋，秘密與神秘物件會面，皓月原來一直隸屬特工組織，隱藏身份潛伏香港。特工決定利用國棟追查晶片下落，並且對抗俄國特工，坐收漁人之利。另一邊廂，為了皓月的安危，國棟私下請求浩然協助，浩然深明事有蹊蹺，卻因家庭負擔猶豫不決，幾經掙扎還是決定深入虎穴，追查電腦遊戲的幕後真相。

第十五集(06/05)

浩然對電腦遊戲作深入調查，與國棟分析神秘聯絡人的背景與目的，國棟突然收到皓月求救，浩然跟隨國棟趕到現場，成功掩護皓月離開，國棟為救浩然以身抵擋炸彈，危急關頭，浩然終於衝破畏槍障礙，一槍擊斃特工。槍擊案造成無辜死亡，朱議員帶領大批群眾與記者示威，處長受盡公眾及保安局的壓迫，無奈決定解散A Team。國棟緊急進行手術，生死未卜，戰友憂心忡忡；溫海針對特殊小隊，乘機借題發揮造謠。面對連番挫敗，家成感到空虛無助，敏儀沉默相伴，兩顆心漸漸走近。國棟雙眼受創，文龍與浩然切夜守候，還得到皓月悉心照料，只是連她也沒能分清，到底是出於真心還是任務需要。A Team最後一次集合，所有成員全副裝備自發操練，眾人信念一致，無奈家成仍是要宣布解散。國棟休養期間，一位稀客突然來訪汪家，國棟隔着紗布，還沒看清眼前的身影，竟然就是歐陽正。笑裏藏刀的歐陽正貿然來訪，志強表現隱晦，國棟暗感擔憂。志強再三拒絕合作邀請，正重提有關卓天萊的前塵往事，予以嚴厲威嚇，志強不敢違抗。