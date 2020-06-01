LINE FRIENDS同你網上直播玩瑜伽

《LINE FRIENDS YOGA DAY》會以網上直播形式舉行，連結將於6月21日當日在活動官方網站及社交平台上發布。(互聯網)

在這個需要互相支持及鼓勵的日子中，不但全球歌手、本地歌神、天王先後舉行Live網上直播音樂會來振奮人心，連萌爆全球的BROWN & FRIENDS都希望為大家帶來一點正能量，特意於6月21日「國際瑜伽日」舉辦全球首個《LINE FRIENDS YOGA DAY》的瑜伽體驗，屆時將以網上直播形式舉行。一眾LINE FRIENDS粉絲、瑜伽愛好者、以至一家大小都可以安坐家中齊齊參與，和BROWN & FRIENDS共渡活力澎湃的一天！

此外，主辦單立亦推出「LINE FRIENDS YOGA DAY限定Yogis Pass」，分Basic及Deluxe兩個版本，全球限量共1,500個名額，可獲非常豐富的限定瑜伽裝備及紀念品外，更獲「LINE FRIENDS YOGA DAY活動限定專屬直播體驗通行證」以登入專屬直播體驗時段（下午4時30分至5時），接着繼續觀看免費公開直播體驗時段（下午5時15分至5時45分），與可愛的BROWN和CONY同步感受愉快又活力的瑜伽體驗時光。