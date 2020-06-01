Heari改善「聆」障礙　性價比極高

【特約報道】隨着年齡增長，不少人的聽力會出現減退迹象，需要佩戴助聽耳機來改善聽力。全新推出的Heari藍牙助聽耳機，由外觀設計、科技投放，到實用和耐用性，都較傳統助聽器出色，全面照顧到用家所需，大大改善「聆」障礙。

Heari藍牙助聽耳機是捷成（Jebsen）家族最新科研成果。由家族成員Markus F. Jebsen掌舵的捷成馬國際集團（MF Jebsen Group） 旗下子公司捷成馬電子有限公司( MF Jebsen Electronics Ltd.)開發。採用時尚的掛頸及入耳式藍牙耳機設計，大幅改善收音咪與喇叭的距離，杜絕嘯叫聲，噪音亦低，不會嘈吵轟耳，佩戴舒適。

透過藍牙連接專用測試聽力App和耳機，只需幾個簡單步驟，便可隨時按個人聽力狀況作出最新評測，並即時更新調音作出實時聽力補償。測試和調音一次過搞掂，不用每次到聽力中心測試，省時經濟又方便。 Heari除具備助聽功能外 還能作為日常藍牙耳機使用，講電話、聽歌、睇片都無問題。更重要是售價不到7千港元，相較於市場同類型產品，性價比極高。

網址：www.heariaudio.com

查詢電話：3678 2002