不死之身未算勁！徐子珊公開講性經最爆

無綫最近於深宵時段重播2011年劇集《仁心解碼》及《仁心解碼II》，其中《仁心解碼》由息影藝人徐子珊擔任女主角，與飾演精神科醫生的方中信，一齊破解唔少奇案，子珊於劇中患有家族遺傳精神分裂症以及夢遊症的女警Monkey，演技備受讚賞。而與方中信演情侶都令觀眾充滿新鮮感，不過到了《仁心解碼II》一開始就已交代徐子珊因車禍去世，女主角將由楊怡和蒙嘉慧頂上，當時子珊因電影撞期而辭演，當網民得知她沒法參演，大家感到十分惋惜，直呼好懷念子珊。

公開講性經

港姐出身的徐子珊入行15年，當選港姐後隨即被無綫力捧，成為當家花旦之一，不過子珊嘅一舉一動都成為網民討論對象，曾因公開談性而被無綫雪藏。事緣在2006年4月底，在鄧萃雯和高皓正主持的電台性教育節目《性在有心》中，子珊喺節目中語出驚人大談性經，她說性愛理想時間最好30至45分鐘、進行活動時最緊要環境舒服，有冷氣同音樂，最好男伴識講啲sweet talk，男伴唔可以矮過自己，因為有啲姿勢唔方便，她更評價自己是「攻守兼備」類型，曾讀番書的她說：「我喺美國讀書時啲女仔朋友喺床上都好主動，我就兩樣都有啲。」當時無綫覺得子珊影響港姐形象，隨即被掟入雪櫃，最終向高層樂易玲喊住道歉才獲得解凍。

「不死子珊」

2011劇集《潛行狙擊》中飾演的姚可可，結局時心口中槍被掉入海中，但大難不死，劇情解釋她的心臟生於右邊，異於常人，但網民質疑正常人被槍擊後再掉入海，存活的機會也不大。她在另一劇集《神鎗狙擊》，也因經歷多次炸彈爆炸、手榴彈及汽油彈襲擊都安然無恙，網友笑指有「不死之身」。

一秒輪姦戲

子珊在《雷霆掃毒》一場被輪姦戲，播出前大肆宣傳，令人引頸以待，不過播出時鏡頭只得一秒，網民不滿大叫「回水」。

經典歌曲《Hit Me》

徐子珊不單演戲，更涉獵歌唱範疇，推出首張EP《Kiss Me Kate》。而《Hit Me》一曲更唱到街知巷聞，MV中子珊不停扭動小蠻腰。同年，她奪得了「叱咤樂壇生力軍女歌手銀獎」、《勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎新人獎」金獎、《十大中文金曲》「最有前途新人獎」金獎及「新城勁爆新人王」。

突然宣布息影

2019年12月40歲的徐子珊正式宣布退出娛樂圈，坦言過去多年似為「形象」而活，失去自我，加上性格缺陷令人際關係有障礙，故決定40歲送自己一份勇氣，移居歐洲生活兼進修，藉此尋找真正的自己，當時她更賣掉貝沙灣豪宅，套現逾2,000萬，作為日後的生活費及及學費，一去不回頭。