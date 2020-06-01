《降魔的2.0》劇透：芷若不顧一切救受傷馬季

第二十一集(06/01)

偉豪（胡鴻鈞飾）查出勞斯（麥凱程飾）失蹤前曾與阿花（譚凱琪飾）見面；風獅爺（C君飾）往找海魔，可惜欲勸無從。芷若（黃智雯飾）有感馬季、貝娜（劉佩玥飾）情根深種，黯然神傷。風獅爺藉機封印芷若的天眼，令她從此切斷與靈界的一切。勞斯受魔音作祟，失去理智，成為殺戮機器要降伏偉豪，卻因而令偉豪魔性大發，勞斯不敵身受重傷……萊斯與魔鬼交易的大限將至，偉豪看穿勞斯只想一心尋死，萊斯（鄧佩儀飾）大惑不解。海魔向偉豪透露與降魔人天宇的秘密，及後更誤打誤撞下得悉馬季是降魔人。

第二十二集(06/02)

馬季感到靈界將有大事發生，為保車友安全，遂叫停的士探靈團，司機大頭甚為不滿。車隊成員為賺錢執意成團，大頭（蕭徽勇飾）藉機離間眾人，卻不知魔爪正向他們逼近。芷若失去通靈能力後，悵然若失。風獅爺感嘆芷若與天宇（羅天宇飾）妻子允瑩的遭遇相似，不願她牽涉靈界恩怨，悄悄道別。芷若無意間發現手袋內藏一條古代手帕，並產生奇怪感應……的士探靈團在隧道口集體消失，馬季隱覺不妥，決定聯同芷若直搗隧道，竟於七百年前的漁村分別遇上阿花與偉豪……

第二十三集(06/03)

馬季於海魔的幻海結界裏，海魔認定他是天宇的轉世，誰知馬季不堪一擊。偉豪憤然反抗，危急關頭，幸得風獅爺暗中庇護。芷若不顧一切，讓受傷的馬季返回現實世界。馬季為救被困結界的芷若，不惜與海魔一戰，他從風獅爺口中得悉偉豪背後的真相，被迫要在情義與降魔之間作出沉痛抉擇……萊斯隔着房門向勞斯剖白心迹，勞斯動容。偉豪終無力自控，漸被魔性吞噬，鐵文（蔣志光飾）勸萊斯以大局為重。萊斯獨力牽制偉豪，並作出義無反顧的一擊……

第二十四集(06/04)

勞斯傷心欲絕，遂與馬季聯手對付海魔，馬季卻不忍勞斯冒險。馬季、偉豪重回結界與海魔決一死戰，可惜雙方實力懸殊，風獅爺及時出現挑戰海魔，並命馬季營救芷若。偉豪被魔操控，欲攻擊馬季……大頭性情大變，獨自載走龍貓仔（馬譽軒飾）。及後龍貓仔失蹤，幸好勞斯趕及制止人世間的混亂。晶晶（謝雪心飾）終從勞斯、鐵文口中，得悉馬季與偉豪之間的秘密。靈魔大戰，風獅爺元氣大傷，他作出最後打算。此時，馬季爆發驚人靈力，抗衡海魔……

第二十五集(大結局)(06/05)

一晚，晶晶與馬季忽然變作陌路人。勞斯、鐵文為了抑制偉豪的魔性，將他囚禁在實驗室……迷失的馬季判若兩人，偉豪暗自擔心，於是偷偷探望晶晶，欲喚起母親和馬季之間的親情。另邊廂，勞斯引馬季到偉豪出事的水塘，偉豪出現質問馬季，馬季憶起與海魔大戰的經歷。當日，馬季難逃魔音作祟，為他帶來不可預知的後果。偉豪盡最後努力喚醒馬季的人性；同時，馬季終要面對降伏偉豪的抉擇……