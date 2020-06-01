本日日本：GAP新宿店翻新登場　全球首設Gap Cafe

美國連鎖時裝品牌GAP應該唔使多介紹，佢嘅分店遍布世界各地，而日本當然亦搵得到喇。當中以新宿Flags商場嘅分店最有睇頭，早前該店進行翻新，終於喺今日重新開店！咪以為該店只係隨便油吓牆及換下擺位就算，品牌特別搵嚟由著名建築師谷尻誠及吉田愛率領嘅建築設計事務所SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd操刀，將代表GAP嘅牛仔服、音樂及文化等元素，與日本風融合起來，炮製出獨一無二嘅概念店。當中最大賣點係，店內開設全球首間GAP Cafe，除咗採用自家綜合咖啡豆，及提供原創拉花圖案嘅拿鐵等飲品外，更會售賣美國甜甜圈連鎖店Krispy Kreme嘅限定出品Brannan Custard，鬆軟嘅甜甜圈配搭採用北海道牛奶製作嘅卡士達醬，再添加仿照Gap大熱Brannan Bear模樣嘅純朱古力外層，無論打卡定享用都大滿足。

另外，店舖亦有全新服務CUSTOMIZE YOUR STYLE登場，顧客可以使用新宿店限定嘅原創刺繡設計，為購入嘅商品加上喜歡嘅圖案，增添個人風格。

GAP新宿Flags店

地址：東京都新宿區新宿3-371新宿Flags 1F/B1F

營業時間：11:00am~10:00pm（現時只營業至8:00pm）