朱晨麗做媽媽搵仔　鄭嘉穎開工搵奶粉錢

新冠肺炎嚴重打亂香港電影市道，不過隨着疫情逐漸緩和，不少業界人士已蠢蠢欲動「復產」，導演劉偉恒率先「彈出」，找來鄭嘉穎、朱晨麗及張敬仁等拍攝新片《焚身》。台前幕後於黃埔開工，拍攝一場嘉穎與朱朱「尋子」的戲份，連續數天大雨過後天氣悶熱，朱朱喪跑後出動風扇降溫，台前幕後全程顯得相當小心，戴上口罩兼盡量保持社交距離，拍攝氣氛愉快。

據悉，首次合作的朱朱與嘉穎戲內扮演一對夫妻，兼育有一名5歲兒子，配搭相當新鮮。朱朱今次置女神形象不顧，差不多以素顏上陣演媽媽角色，在導演一聲令下，即忘我於街頭「搵仔」，相當投入。近年於視界發展不錯的她獲無綫「特別照顧」，安排轉戰影壇，繼王晶的《倚天屠龍記》後，朱朱緊接落實演出《焚》片，且當上女一，事業心重的她自然珍惜每個機會，私底下曾揚言：「只要有得發揮，即使要我滿頭白髮、甚至爛面演出，都絶對唔係問題。」

而自從宣布太太陳凱琳再次懷孕後，嘉穎不時被拍得當帶子洪郎，帶兒子鄭承悅上街耍樂，當大家以為他暫時停工忙於照顧家人之際，其實他低調開工搵奶粉錢。今次戲裏戲外嘉穎都當上「奶爸」，與扮演其兒子的小演員相當投契好傾，未埋位前他更與小朋友席地玩遊戲，又請對方食雪榚，氹得小朋友開心不已。