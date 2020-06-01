食Light啲又健康啲可以揀呢樣

經典的凱撒沙律，主要選用羅馬生菜、烤麵包粒及煙肉碎等炮製，而網站shelikesfood.com就保留了傳統的沙律醬汁及部分食材，改以纖維更多的羽衣甘藍來代替羅馬生菜，配以各式調味料及煮過的鷹嘴豆，口感豐富，想更飽肚一點，可以加入如蝴蝶粉或其他短意粉來搭配。將所有材料及調味和沙律醬汁輕輕拌勻，灑上滿滿的帕爾馬芝士碎，賣相相當吸引，而羽衣甘藍和鷹嘴豆令質感更豐富，加上意粉更有飽肚感，熱食或凍吃亦可。

材料：

短意大利粉 5至6杯

鷹嘴豆 1罐

橄欖油 1湯匙

蒜粉 半茶匙

洋葱粉 半茶匙

煙熏紅椒粉1/4茶匙

紅椒粉 1/4茶匙

羽衣甘藍碎 3杯

麵包粒 1杯

車厘茄 2杯

凱撒沙律醬 1杯

帕爾馬芝士碎 半杯

鹽 少許

胡椒碎 少許

水 適量

做法：

1.意粉烚熟，盛起用冷水沖泡，瀝乾水分。

2.燒熱油，放入鷹嘴豆、蒜粉、洋葱粉、煙熏紅椒粉和紅椒粉煮約10分鐘。

3.取出鷹嘴豆，與意粉、沙律醬、切半車厘茄、麵包粒、鹽和胡椒拌勻。

4.灑芝士碎在表面便成。