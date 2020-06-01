貴族生活：自動上鏈腕錶　經典身「細」

Audemars Piguet（愛彼）特別為手腕較為纖細的愛錶人士推出4枚全新34毫米的Royal Oak Selfwinding自動上鏈腕錶。（互聯網）

Royal Oak作為瑞士高級製錶品牌Audemars Piguet（愛彼）最具標誌性的腕錶款式，經典的八角形錶圈、錶圈上8顆六角形螺絲以及錶殼與錶帶一體化連接的設計，自70年代面世以來一直成為Royal Oak最重要的外貌特徵。

今回品牌特別為手腕較為纖細的愛錶人士推出4枚全新34毫米的Royal Oak Selfwinding自動上鏈腕錶。當中18K玫瑰金錶殼版本更配上鑲鑽錶圈，錶面飾有銀色「Grande Tapisserie」大格紋裝飾；另外3枚精鋼錶殼版本則分別配鑲鑽錶圈、18K玫瑰金錶圈及精鋼錶圈。

4枚Royal Oak家族新成員均搭載全新5800自動上鏈機芯，其專屬自動盤亦是特別為此全新系列而開發，動力儲存時間為50小時。同時腕錶亦配備經防炫光處理的藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋，採用旋入式錶冠設計，腕錶防水深度為50米。品牌強調全新登場的34毫米Royal Oak自動上鏈腕錶並非要取代品牌原有33毫米Royal Oak石英腕錶，只是希望讓Royal Oak系列自動上鏈腕錶的尺碼選擇（34毫米至44毫米）變得更加齊全。