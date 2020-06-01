催淚人生慘過《想見你》　柯佳嬿籌錢葬父一夜長大

咪以為《想見你》劇情好慘，柯佳嬿的真實人生更催淚。

台灣金鐘獎視后柯佳嬿出道15年，由於氣質出眾獲封「小桂綸鎂」美譽，今年憑劇集《想見你》在全亞洲掀起追劇潮，人氣急升，再迎演藝路上另一高峰，更被網民睇好今年再登金鐘獎視后寶座，力捧為民選視后，呼聲甚高！

正所謂「戲如人生」，柯佳嬿演技精湛，或多或少與人生經歷有關。在20歲那年父親突然離世，全家人方寸頓失，當時連父親身後事所需的五萬元新台幣（約1萬3千港元）都沒有，一家拼拼湊湊……甚至要四出向親友借錢。

她接受東網獨家訪問，坦言父親的離開，讓她迅速成長為一個大人：「當時突然要扛起家計、重新面對生活，負起責任當個大人，這些讓我知道，原來生命有很多的不可控制，我們能把握的只有今天，只有現在。」

曾體會過窮的滋味，令她入行後也不敢太揮霍，為了改善家中經濟狀況，她養成記帳習慣，甚至不用信用卡消費，保持慳家美德：「從以前到現在，我物質需求一直都不太高，可能已經變成一種習慣，不過後來會偶爾買禮物，犒賞辛苦工作的自己。」

30歲時，她登上人生第一個高峰，奪得金鐘獎視后，對她而言「29+1」意義重大：「如果要選一個年紀永遠停留，我會選30歲。」然而得獎後她並沒有選擇向前衝，反而停工休息近一年……

沉寂後復出的她笑說回到新人的感覺：「以前只埋頭拍戲，時間就這樣過了。這幾年才漸漸感受到自己是戲劇圈的一分子，現階段有一種『我準備好要加入演藝圈了』的奇妙心情。」