男友退股健身中心　陳庭欣留任星級代言

32歲港姐冠軍陳庭欣（Toby）與男友楊振源（Benny）拍拖兩年，其投資的健身美容中心去年於旺角開業，她以33.5C「蜜桃胸」為中心拍代言廣告，又打又跳，極為落力，但今日傳出股東之一Benny退股，原因相信生意與近年社會運動和新冠肺炎疫情影響，不無關係。

不過，Toby回覆東網稱男友退股，是想集中處理其經營多年的美容產品網購生意，她說：「係呀，男友想Focus番自己嘅美容產品業務，最近新興網購，佢想集中精神去搞網購生意，要用好多心血㗎，不能分心，所以已經退出董事局一職及退股！（疫情影響生意損失？）投資一定有賺有蝕，做咁大間美容服務中心，我哋又係第一次搞，當中都賺到好多營運、策劃嘅經驗，（代言工作？）我嘅代言合約仲有一段時間，加上我好鍾意做運動，而佢哋嘅按摩又超正，第二度搵唔到，我會繼續上去㗎！」

「星級教練」留低

星級代言Toby留任，旗下的「星級教練」黃榕和陳婉衡（Alycia）亦追隨到底，黃榕回覆稱：「我都收到風，但我會繼續教堂，因為我每星期有兩日教堂都Full晒，學生都多，我連埋私人教班（PT），每個月都有5位數字收入，所以都冇乜影響！」至於，Alycia則謂：「我都未知道呢件事，因為我係每個月同中心續簽，暫時六月我會繼續教，跟住月份，就要夾吓自己上PT嘅Schedule，不過應該都會繼續嘅！」