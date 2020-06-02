馮盈盈醉到趴地險遭「執屍」　鄭衍峰被爆揸香閨住戶證

前港姐冠軍馮盈盈最近成「收兵女王」，日前背緋聞男友鄭衍峰開船P尋歡，以為男方變「棄將」，但原來已攞「住戶證」登堂入室度春宵；愛情、事業兩得意的盈盈，更被住客目擊疑飲到爆，醉倒寓所大堂，保安員為免她被「執屍」，即出動輪椅送她上樓。

「話題」天天都多的馮盈盈，自與十優醫生男友寶寶分手後，搬離昔日何文田愛巢，以約2萬元租住深水埗新盤300多呎單位，開始其「獨守空帷」生活。不過有樣有身材又有高知名度的她，豈會做「獨孤王后」如此淒涼，火速搭上大隻主播鄭衍峰後，「新歡」早已登堂入室陪過夜。

日前有住客爆料，聲稱多次遇見非住戶的鄭衍峰，竟持住戶證自由進出盈盈的寓所大廈，雖然本身知名度不高，但因與盈盈傳緋聞而開始為人關注，他為免被認出，每次入「宮」過夜時都高度戒備，甫進屋苑範圍即頭耷耷兼急急腳，以防被人「點相」。

另外，有屋苑住戶指約個多星期前，曾目睹盈盈於深夜返歸，全程腳步浮浮，左搖右擺，似乎「飲大咗」！「浮走」到大堂時，她終體力不支「攤屍」趴在大堂梳化上，幸大廈保安發現，出動輪椅秒速連人帶車搭𨋢送上樓。追溯盈盈醉酒之日，正是東網踢爆她孖好友江嘉敏登遊艇開船P之時，據知她在船上大玩飲酒Game，一時樂極忘形才如此失儀。

盈盈接受訪問，對於「醉倒大堂」一事，她大方承認事發於出海當日，但聲稱並非飲醉：「係因為長時間冇坐船出海，搞到嚴重暈船浪，頭暈暈、作嘔、作悶，加上之前想減肥，連續幾日淨飲排毒果汁，唔食任何嘢，就喺返屋企途中感到強烈唔舒服。休息一晚同食番嘢就冇事啦！」她感激「打救」她的保安員，為表謝意已寫了感謝卡，並謂事後發現飲用的排毒果汁被食安中心驗出棒曲霉素超標，可引致腸胃不適。

至於鄭衍峰在電話中大笑否認擁有盈盈新居的住戶證，但沒否認曾現身該處，更拖「朋友」落水：「我都可以有其他朋友住嗰度嘅！個屋苑好似有好多座，計計埋埋成個屋苑分分鐘有幾萬人住，我喺嗰度唔一定係搵馮盈盈㗎！」