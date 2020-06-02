生肖指數　是日吉星：牛

鼠：→ 很多事情在早上不會有結果，最好到下午靜待好時機才把它們完成呢。

牛：★ 溝通能力極強的一天，靈光一閃的說話，會引來很大回響。心情極佳。

虎：→ 辛勤工作是不會白費的，雖未能即時見到回報，就當作是一種磨練吧！

兔：→ 誤會的事終於可查出究竟，並且得到平反，令指摘你的人深感慚愧呢。

龍：↑ 運勢有上升趨勢，健康運也良好，戀愛運也較樂觀，這是愉快的一天。

蛇：→ 獨立本來是一件好事，不過你似乎需要一個傾訴對象，以免太過孤獨。

馬：↓ 是日沖煞，很多繁瑣的事纏身力量分散，顧此失彼有點身不由己的感覺。

羊：↓ 氣勢稍弱的一天，交際運起伏不定，要記着別強迫朋友接受你的價值觀。

猴：↑ 是日頭腦精明，把精力放在學習上會有好成績，也宜訂立未來發展大計。

雞：→ 躲藏在暗處的厄運正伺機而動，一步也不能出錯，要小心處理每一件事！

狗：→ 這天不宜主觀太強，必須多聽夥伴的想法，這才有效除去眼前的阻礙力量。

豬：↓ 你固執的一面容易流露，缺點頻現，身邊的朋友或情人開始對你有微言。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌