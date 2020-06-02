預測：全球疫情或具起色。然而，本月人命傷亡數字，仍持續較高。

白羊：人氣稍遜，感情關係略為不穩，多予包容與體諒及攜眷社交，可助增進情感默契。

金牛：事業發展機遇不乏，但體能稍遜，工作壓力較大，宜爭取休息，表現和進度更佳。

雙子：感情及親子關係不穩，已婚或同居朋友，就子女等家事，需多予耐性及多加包容。

巨蟹：情緒及家庭運稍遜，宜多加放鬆，已婚或同居朋友，溝通和相處，多予耐性為佳。

獅子：工作壓力稍重，辭令及思考力不穩，宜注意人際關係，文書、傳訊、運輸等工序。

處女：工作壓力較大，體能稍遜，善用公餘，多休息及多運動，進度和表現將更為理想。

天秤：人氣及情緒稍遜，家庭運略為不穩，保持低調多作協調，溝通及合作等情況更佳。

天蠍：精神、辭令及思考力略為不穩，宜注意與家人的溝通及相處情況，多予耐性為佳。

人馬：社交及財運不穩，理財能力稍遜，宜多節約及謹慎理財，小心處理朋輩金錢事宜。

山羊：人氣及事業運回升不少卻偶有不穩，求職、轉職或謀事等，需多予耐性保持沉重。

水瓶：士氣稍遜，出門、出勤、公幹或海外項目等進展或會遇上一點阻力，宜保持樂觀。

雙魚：社交運回升不少，但仍需小心處理兩性問題，凡事多予耐性，可減免爭辯等問題。