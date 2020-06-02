世界小姐恨做幕前　林艷蘭想同古天樂合作

去年身為香港代表出戰世界小姐競選的林艷蘭（Lila），現時發展模特兒事業之餘，原來對幕前工作也有濃厚興趣，更希望跟兒時偶像古天樂合作：「都想向演員方面發展，最希望可以同古天樂合作，因為佢係我兒時偶像，佢除咗靚仔同演技好，仲係一位好有善心嘅藝人，所以非常欣賞佢。」

回想參加世界小姐的點滴，Lila說獲益良多：「去參加因為想挑戰自己，想試多啲嘢，透過比賽我識咗好多佳麗，見到佢哋嘅專業，例如call time（召集時間）係早上8點，佢哋可以4點就起身裝備自己，化妝整頭全部自己搞掂。」整整一個月選美過程，與來自各國共百多位佳麗在倫敦競賽，結果Lila成功打入40強：「賽前準備工夫都好辛苦，要預備一份關於慈善工作嘅報告，拍片、剪片、錄音自己一手包辦，今次比賽不單見識多咗，仲增加自信。」

勁減34磅變索

身材高挑、身懷D Cup導彈的Lila，最滿意自己的高度：「我對我嘅高度最有自信，喺亞洲女仔嚟講算偏高，參加比賽時大家容易見到我。上圍都滿意，都有好多人問點保養。」沒想到她十年前是肥妹一名：「我依家大約128磅，想再瘦啲完美啲。我十年前係162磅，係靠食清啲、做運動，開始做瑜伽減肥，後來成為興趣慢慢上癮，依家我有教瑜伽，覺得好有滿足感。」

Profile

年齡：26歲

身高：1米79

三圍：35D、25、35

服裝：GRANNY CHIC

場地：ThinkWine