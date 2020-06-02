iPhone終於有得嘟！八達通功能即日開通

iPhone早於去年傳出可使用八達通，用以支付公共交通及零售交易，雖然中間曾經延期，但遲到好過無到，今天有關服務終於開通！Apple用家今日起可以在iPhone (8或以上) 和Apple Watch (3或以上) 加入八達通，「嘟」一下乘搭公共交通工具或購物消費，毋須Face ID或Touch ID解鎖，亦無其他操作步驟，而且交易詳情和結餘會即時顯示於iPhone或Apple Watch屏幕上，簡單方便。

客戶只需幾個步驟，便可透過「銀包」App或八達通App於iPhone加入一張全新八達通，也可將現有實體八達通轉移其中，把餘額、按金及大部分內置服務如自動增值、月票、屋苑出入等，即時轉移至iPhone，毋須再次申請。

增值方面，用戶可隨時經iPhone的Apple Pay，以香港發行的Mastercard、銀聯、Visa之信用卡、扣賬卡 或預付卡(如適用) 為八達通增值，以及支付按金及首次儲值額。客戶亦可透過八達通App，以「好易畀」帳戶或經由「轉數快」轉帳付款。當然，如同所有八達通一樣，用戶可選擇以現金或以自動增值服務替八達通加錢。

八達通在Apple Pay的最高儲值額為$3,000元，開設、使用或增值八達通均沒有任何額外服務收費，比部分手機廠要手續費為好。另外，即使裝置電量太低而自動關機，仍可透過慳電模式在長達5小時內繼續使用八達通功能。

至於大家最關心的安全問題，若iPhone或Apple Watch不慎遺失或被盜，可透過尋找App啟動遺失模式，並停用Apple Pay。用戶也可以透過iCloud.com遙距刪除八達通。此外，當日後升級至新iPhone或Apple Watch時，也可把八達通轉至新裝置繼續使用，實現無痛升級。

特別一提，Apple今日亦同步推出「地圖」App更新，顯示公共交通工具時間表、抵達時間、轉車轉站地點，以及香港各大商場室內地圖和機場室內地圖等資訊，再結合Siri為用家全程安排，成日唔識搭車的路癡必用！