剛踏入IBDP，IGCSE/MYP/DSE同學如何是好？

暑假是溫故知新的時候，而IB學制下其實亦有不同課程，同學們該如何運用假期呢？(設計圖片)

悠長的暑假即將來臨，筆者IB補習社已經陸陸續續收到家長詢問有關暑期的課程。各位讀者知道，不同的國際學校有不同的Middle year program （MYP）。例如ESF的學校，如KGV，Shatin College，West Island School等等就是英國考試制度，同學考的是IGCSE；但是CDNIS、滬江維多利亞會有自己的MYP課程，而傳統名校如拔萃，聖保羅男女，就會由DSE制度轉去IB預科。由此可見，當銜接去高中IB Diploma 課程，無論是IGCSE又好、MYP又好，同學都一定會經歷考試轉制，因為IBDP是一個截然不同的考試制度，同學想要早些開始溫習或找IB補習，應該怎樣開始？

IGCSE畢業的學生

一般而言，這些學生有至少一次的公開考試經驗，到讀IBDP時候，他們對公開考試應該不會感到陌生；但是因為新冠肺炎關係，IGCSE考試取消了。學校的進度不如理想，而且考試又取消了，同學匆匆地就上了IBDP，所以不少家長都很擔心來年升讀IB時候的預計分會受影響。IGCSE是英國制度，本來是用來銜接英國A Level的制度，不過香港沒有幾間中學可以讀A Level，大部分都是IB。如果IGCSE學生要準備IB，IB數學與IGCSE數學是非常不同的，因為IB可以用Graphic Calculator，所以同學可以首選報讀數學課程。至於英文，香港可以讀IGCSE的學校都是ESF的學校，IBDP全部英文教學，亦都有校內評核都需要大量英文書寫，IGCSE畢業生應該不會感到有阻力。

DSE畢業的學生

DSE學生通常IB數學和科學都難不到他們。上到IB，學生一定要讀數學，和至少一科科學，例如生物、化學、物理。香港本地制度比IB更加考試導向，而且競爭一般比國際學校，所以這些科目對DSE學生來說，補習只是錦上添花。唯一的弱點就是IB 英文。很多名校，可能因為制度或形象關係，都不會讓學生讀第二語言，例如中文要第一語言，英文都要第一語言，即是雙「A」語文（ A即是第一語言，B即是第二語言）。很多DSE數理尖子對英文就吃不消了，因為DSE英文學的是Gramma、語法，少有學文學分析，上到IBDP，同學要閱讀非常多的文學作品，而且還要評論，筆者建議DSE學生可以補定英文科，打好個底。

MYP畢業的學生

MYP的設計本身就是為IBDP而設，所以選科上和內容，以及校內考試都和IBDP非常類似。而且IBMYP的亦都要交Personal Project才能畢業，就好像IBDP的TOK essays, 所以IBMYP的學校一早已經訓練了學生寫作能力。但是筆者唯一擔心的是，IBMYP不是考試導向的課程，因為MYP沒有公開考試，有些學校會用DSE課本來教MYP，有些則會用加拿大的中學課本教，雖然有一定的指引，但是目的都是啟發學生興趣為主，不像DSE或IGCSE那樣非常制度化，課本全部都要同一樣，考試有Past Paper等等。所以，這個制度出來的學生，可以非常參差，暑假應該主力找弱點科目，又或高等程度科目開始着手，趁早熟悉IBDP課程，來年的預計分就可以有保證。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣