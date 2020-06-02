靠後天努力變靚！公開韓國女星減肥秘訣

唔少韓國女星嘅身形都勁弗，仲好似食極唔肥咁，但原來當中有唔少演員同女團成員都曾經係肥妹，靠後天嘅努力變靚，今次就睇吓介紹幾位減肥成功嘅女星同佢哋嘅減肥秘訣啦。

IU 極端減肥法

舊年憑韓劇《德魯納酒店》喺演技上獲得肯定嘅靚聲女歌手IU，身形纖瘦嬌小，出期初期有啲Baby fat，靠節食同做運動搣走肥肉，佢曾經喺節目上公開減肥餐單，早、午、晚餐分別會食一個蘋果、兩個番薯同一杯蛋白質飲品，佢仲試過只食極少份量嘅食物，整日瘋狂做運動，包括行樓梯、拉筋及帶氧運動，4天內成功減4公斤，有唔少女仔都試過跟住「IU減肥法」去瘦身，但就話真係好辛苦呀。

鄭恩地 靠做運動健康瘦身

女團Apink主音鄭恩地出道初期腿粗粗，嘗試過多種方法減肥，佢話最初試過服用食慾抑制劑等減肥藥瘦身，但好快反彈，更令健康變差：「除咗身體差咗，仲會腰酸背痛，學生時期我明明做仰臥起坐係第一名嘅，但身體差咗之後，我一下都唔到，所以決定開始做運動。」佢最後靠健身成功瘦咗14公斤，佢最近受訪時就話唔會再刻意節食：「依家我夜晚仲會嗌炸雞食，雖然食得多會肥，但因為我一星期會做5次運動，每次做兩個鐘，所以就算食得多都唔會肥。」

秀智 節食告別水腫

女團miss A出身的秀智於2012年主演電影《初戀築夢101》獲得「國民初戀」嘅稱號，擁有1米68高佻身材嘅佢，曾經因為水腫及腿粗而受困擾，佢當時喺節目度話：「我係淨飲水都會水腫嘅體質，所以每次有人講起同肥肉有關嘅話題，我都覺得好受傷。」秀智曾公開減肥時的餐單，早、午、晚餐會食雞胸肉、玄米飯和沙律、兩個番薯，晚上6點後就唔會進食，佢仲獨創咗「企鵝式運動法」，可以緊緻手臂線條同防止胸部下垂。

姜素拉

擁有105厘米長腿嘅女星姜素拉，學生時期係肥妹一名，原本重72公斤嘅她為了入話劇部而勁減20公斤，唔少網民都形容佢係真人版「醜女大翻身」，而佢出道後一直因為駝背而出現「烏龜頸」，接受姿勢矯正後看起來身形變得更苗條，女人味大增，當被問到係咪正在減肥時，她就話係靠矯正行路嘅姿勢同坐姿改善線條，而體重其實冇太大差距，可見姿勢正確係十分重要！