東沖有料到：泰國緊急狀態令下的第三波進展

讀者看到本文時，泰國的抗疫行動已經進展到第三波，情勢上明顯比之前再進一步放寬。無論是按摩Spa店、戲院及保齡球場等都可以對外開放，宵禁令亦縮短至晚上10時至凌晨3時，感覺上情況已大大好轉，很多規例都是象徵式的。不過，旅客還是要等到7月禁飛令完結後才可到訪泰國。

於這段抗疫的日子，讓我見識到泰國人對疫症的心思及努力。之前曾經撰文提及，當地人在路邊放置了愛心櫃子，有能力的朋友可以將物資放進櫃內，讓有需要的人士取用，至今也沒有發生爭奪物資或將之全部取走的情況，大家都只拿走需要的分量，過程亦十分守規矩。至於食肆及攤檔方面，則會於食客之間豎起隔板讓顧客可保持社交距離。甚至有百貨公司為了減少顧客搭電梯時因觸碰到按鈕而感染病毒的機會，於是索性改裝成腳踏樓層按鈕來代替手按。

之前亦介紹過，進入商場時要用手機掃描QR Code及需按Check In及Check Out作記錄，其實不少商場內更有智能裝置去測量體溫及為鞋子噴射消毒噴霧。雖然在不少人心目中泰國是第三世界落後國家，但其實有不少比其他國家先進的設計及設施。當然，所有人都希望疫情早日完結，這些防疫設備派不上用場。而泰國旅遊局於這段時間亦鼓勵當地人多作本土消費，不少泰國酒店亦推出給當地人的優惠，希望透過自家人消費去振興經濟。但願好日子早日重臨。

胡慧沖