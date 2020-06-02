真係出模型！合味道杯麵冇得淥有得砌

杯麵除咗淥嚟食，原來仲可以用嚟砌！話說日清食品旗下合味道杯麵（Cup Noodle）為咗迎接誕生50周年，啱啱宣布跟玩具生產商BANDAI合作，於9月18日推出名為BEST HIT CHRONICLE 1/1 Cup Noodle嘅模型。話說早喺2017年，日清食品嘅Twitter曾經上載過一張合味道杯麵模型嘅概念圖，仲呃咗超過25,000個點讚，估唔到相隔3年後模型終於成真！話晒係周年紀念作，模型嘅製作自然相當認真，特別將麵身及配料作3D掃描，忠實呈現出品牌上下層麵條疏密度不一致嘅「疏密麵塊構造」特色。另外，就連合味道麵身從底部浮起嘅「中間保持構造」特點亦跟到足，你更可以打開杯身，隨時欣賞杯內嘅情景。其他Detail方面，杯身嘅Cup Noodle嘜頭及金、紅色虛線都可以組裝，而包裝上表示成分等文字則透過模具雕刻表現，可謂夠晒誠意。當然，一分錢一分貨，呢盒模型售2,200日圓，唔知粉絲們有冇衝動親身組裝一下呢？