天氣熱，如果無胃口食飯，不如跟IG@my_foodstory學整金黃香脆的炸雜菜，香口炸物好下酒，簡簡單單又易入口，歎番杯冰凍啤酒驅走悶氣。

首先拌勻麵粉、米粉和調味料等，吃得辣固然可加多點辣椒粉，否則可以選用不辣的紅椒粉來代替。之後便可以加入蔬菜，如爽口的椰菜絲、口感十足的薯仔粒和香氣濃郁的芫荽，切蔬菜時雖然要幼細，但又不要太碎以保留嚼勁。加水時不要一下子倒入所有水，最好逐少加入，直至感到蔬菜和粉漿黏在一起，濃稠而不會太稀，就可以慢慢炸至金黃色。雜菜餅傳統會配香草醬吃，但大家也可配其他醬料來吃，佐酒一流。

材料：

麵粉 1.25杯

米粉 3湯匙

辣椒粉 1.5茶匙

阿魏粉 少許

鹽 2茶匙

椰菜絲 半杯

薯仔粒 半杯

洋葱碎 半個

芫荽碎 1/4杯

青辣椒碎 2茶匙

水 3/4至1杯

油 適量

做法：

1.麵粉、米粉、辣椒粉、阿魏粉和鹽拌勻。

2.加椰菜絲、芫荽碎、洋葱碎、青辣椒粒、薯仔粒拌勻。

3.逐次加水拌勻至微黏狀。

4.燒熱油，逐少放入雜菜，中火炸約3分鐘至金黃色撈起。

5.灑點芫荽碎作裝飾便成。