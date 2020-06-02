《飛虎》再添食拍第三輯　苗僑偉：有工開唔怕辛苦

藝人苗僑偉（三哥）、馬國明、黃宗澤、吳卓羲及陳山聰等現身電視城，出席熱播劇《飛虎之雷霆極戰》宣傳，場面相當熱鬧。席間公布收視，該劇首播錄得31.7點，更成為自2016年起，二線劇收視之冠，可謂飲得杯落！而高層樂易玲宣布即將添食，開拍《飛虎3之壯志英雄》：「夏天開工，相信大家會辛苦啲。」三哥笑言：「有得開工唔怕辛苦。」

三哥及馬國明齊齊受訪，三哥笑指馬國明是「鎮台之寶」：「依家兩單線劇都係佢喎。」馬國明回道：「你先係呀。（《飛虎3》有冇你？）冇，我仲拍緊《BB大晒》，下次再同BB合作都真係要考慮清楚，有啲難搞，湊佢哋好攰，每日都拍唔晒啲戲份。」談到吳啟華就內地萬人迷女星「送上門」一事致歉，馬國明坦言：「件事好似都因我而起，發生誤會搞到有人唔開心，我都鄭重道歉，希望大家唔好再發酵落去。」

另外，黎燕珊於《飛》劇內扮演議員，她坦言事前有睇片作參考，角色大感新鮮，但自爆：「今次好似口才好好，但真係冇諗過從政，淨係做演員好嘞。（通知妳拍第三集？）暫時未有，不過相信公司有適當嘅安排。」