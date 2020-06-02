同高海寧甩拖！鄧智偉遭沈小姐索一層豪宅做分手費

無綫藝人高海寧（高Ling）與音樂才子鄧智偉拍拖多年，近年不時傳出「分」訊，據知兩人因長期分隔中港兩地，去年一月因聚少離多已正式分手。而鄧智偉去年3月因工作關係在香港夜場認識沈小姐，其後沈小姐不停對鄧智偉作出滋擾，要求跟他一齊，又唱衰高Ling，指高Ling借人上位等，沈小姐更揚言要一層貝沙灣的樓才肯收手，鄧智偉有感被受威脅，遂報警求助。

不過沈小姐卻未因此而停止滋擾行為，反而變本加厲，自今年五月開始，她透過電郵及電話騷擾，鄧智偉的舊同事、經理人、家人，甚至前女友高Ling無一幸免，鄧智偉最終決定採取法律行動。

談及相關事件，鄧智偉接受東網訪問說：「因為有鑑於最近一系列的謠傳，以及向媒體虛報爆料的一位沈小姐，所以我有必要站出來澄清以及說明事實的真相，這位沈小姐對我本人、家人、朋友及舊公司同事，做出一系列的滋擾、恐嚇、勒索，及向媒體報假新聞，本人已於本年二月已交給警方及律師處理，並於2月18日報警，而這位沈小姐於同月28日被警方「刑事恐嚇」拘捕。

我認識這個沈小姐是因為工作應酬，上年三月份在夜總會認識，她是一個夜總會小姐，彼此見過幾次而已。她取得我電話號碼後，不斷向我示愛及要求與我見面，我已明確拒絕，我再重申，我絕對沒有跟這位沈小姐拍拖！可是她從五月開始變本加厲，要脅若不能成為我女朋友，就會將她的騷擾行動升級，之後她真的在不同社交群組發布改圖假圖假資料、以及與我的假對話，在外訛稱是我女朋友，甚至一天打幾百個電話騷擾我及舊公司的幕前幕後同事，近日更變本加厲向經理人恐嚇勒索，不勝煩擾，我也不知道這件事到底什麼時候能完結，但是我相信事件已經進入司法程序，希望事件可以早日平息，而我在報案後，更得知尚有不同受害者受到她的同一手法恐嚇滋擾，好希望這次我出來說清楚以後，不會再有其他受害者受到她的恐嚇騷擾。在此，為我身邊的朋友及家人，受到的騷擾和不便，深感致歉！

最後關於這位沈小姐對於我的誹謗、恐嚇、滋擾及勒索行為，我以全權交給警方及律師處理，並且保留追究的權利。」

問到是否擔心高Ling自身安全？他說：「我當然擔心，因為佢係個好女仔。」東網致電高Ling，但至今仍未聯絡得上。