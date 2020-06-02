趁雨僑大肚「起雙飛」　羅力威話老婆係廢物？

英皇歌手羅力威趁老婆雨僑大肚乘機起「雙飛」，一次過推出風格不同的新歌《旅行娃娃》及《廢物女友》。而《旅行娃娃》講述男主角不捨女友獨自遠行，但尊重對方想法，放手讓她追逐未知的世界，只希望「旅行娃娃」能代替自己一直陪着她到處闖蕩，自己則做她最強大的後盾，在家中備好熱茶，讓她覺得疲倦時，知道有個人在默默地等候她，隨時做她的避風港。

問到羅力威會否讓老婆雨僑獨自遠行，他表示二人認為一起去旅行才是最開心，如果撇下另一半很沒意思：「雖然仲有啲貓陪住，但係喺屋企做晒嘢，想睇吓電視、食吓嘢都冇人陪，好空虚，真係會好掛住對方。我哋去親旅行都係一齊去，因為我哋覺得永遠都係一齊去先最開心。試過因為工作而單獨咁去，當然大家係非常之唔捨得，大家都會好掛住對方。」

而另一首新歌《廢物女友》，他解構非鬧對方是廢物，只是對方將自己最單純、最真實、最直接的一面展示於另一半前，並非當初認識那個優雅漂亮女神模樣的她。至於老婆的「廢物」一面，他直言是些生活小智慧：「佢喺其餘嘅事情都好聰明，但係欠缺日常小智慧，可能就係自己照顧自己得唔太好。我自己喺呢一方面比較優勝，譬如人哋會成日唔記得嘢、會撈亂嘢、唔見嘢，我通常會幫佢搵番晒啲嘢出嚟、唔會唔記得熄燈等等。」更笑說現在自己照顧得懷孕中的老婆非常周到，指太太正處辛苦階段：「佢個肚愈嚟愈大，身體可能會出現狀況，抵抗力又會弱啲，會盡力唔好令到佢有任何嘅『依郁』。」