《THE LAST DANCE》　再次引爆Air Jordan熱

近日受到疫情嚴重影響，基本上全球所有大型運動比賽都嗌停，當然包括最高水準籃球賽事NBA，為求打破球員冇波打及球迷冇波睇呢個悶局，ESPN將原定於6月推出的Michael Jordan紀錄片《THE LAST DANCE》提前於4月中播出，令到昔日Michael Jordan率領芝加哥公牛隊於1997/1998年球季贏得第6個冠軍的難忘回憶再次湧上心頭。

隨着這套話題性滿載的紀錄片播出後，當年伴隨「籃球之神」征戰球場的Air Jordan鞋款好自然再度被波鞋迷所關注，Jordan Brand近期亦先後復刻推出Air Jordan 6 DMP及Air Jordan 5 Fire Red等「OG色」鞋款再次掀起大家入手意欲。早前一對曾經被Michael Jordan於1985年着用上場，兼有其親筆簽名的Air Jordan 1 Chicago於拍賣會上更以天價超過400萬港元成交，由此可見《THE LAST DANCE》熱播再次帶起佐敦熱潮。

由Michael Tollin監製的《THE LAST DANCE》內容主要圍繞Michael Jordan及公牛王朝第二次三連霸盛世片段，並配合後期加插大量不同人物訪問剪輯而成，當年ESPN派出攝製隊貼身追訪時，Michael Jordan主要是着用Air Jordan 13作為該球季戰鞋。但當去到總決賽對戰猶他爵士隊第三戰時他就率先換上本應於下個球季才推出的Air Jordan 14，其後於第6戰末段擺脫對手Bryon Russell以招牌Fade Away動作射入「The Last Shot」，以一分之差反敗為勝摘下第6枚冠軍指環，腳下所穿的就正是這對設計靈感源自其愛驅Ferrari 550 Maranello的Air Jordan 14。同時亦因為Michael Jordan提前將呢對戰鞋帶上球場作賽關係，所以Air Jordan 14就取代Air Jordan 13成為他於公牛王朝最後一款戰鞋。