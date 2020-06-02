美女與野獸之戀　高海寧讚鄧智偉有才華

無綫咪神高海寧2016年被東網獨家踢爆，跟比自己年長11年的音樂才子鄧智偉拍拖1年，並在男方位於馬鞍山的住所同居。雖然雙方否認戀情，稱只是好友關係，但之後高海寧現身鄧智偉40歲的生日派對時，尤如女主人般滿場飛，關係不言而喻，拍拖五年來在圈中更是半公開的情侶。

愛才不愛貌，高海寧和鄧智偉被指是「美女與野獸」之戀，期間頻傳婚訊，去年更有指兩人會在今年於歐洲秘密結婚，高海寧否認婚訊時更冧爆的說：「真係得啖笑，冇咁嘅事，除咗讚佢叻之外！」多次盛讚鄧智偉是高富帥及有才華的高海寧，曾承認崇拜對方：「一見到佢會覺得『佢好叻』，會有呢個心情。」

直至近年開始突然傳出分手，尤其高海寧和鄧智偉的社交網互相取消關注，更令「分訊」傳聞更添可信性，但雙方依然隻字不提，一於將感情關係低調到底。而在今年四月更有傳鄧智偉搭上北京姑娘而導致跟高海寧分手，高海寧只說一切是胡亂推砌。

現年43歲的鄧智偉曾是無綫旗下正視音樂的音樂總監，曾創作多首家傳戶曉的歌曲如關菊英的《講不出聲》、吳卓羲的《別怪她》等，而他更曾是林峯御用的作曲家，曾為林峯打造多首歌曲如《幼稚完》及《愛不疚》等。