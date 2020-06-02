老婆證4月美國誕B　小栗旬疫境做老竇開心到喊

山田優証實4月在美國誕下第3胎，於疫境中再做爸爸的小栗旬更喜極而泣。

37歲男星小栗旬同35歲女模老婆山田優與結婚8年，育有一對小朋友。山田優於今年3月傳出再為老公懷孕，但她一直不置可否。不過，今日有日本雜誌証實她已於4月在美國誕下第三胎，現時專心在當地湊B。

小栗旬為進軍荷里活，去年夏天一家四口移居美國洛杉磯生活。山田優發現懷孕後，本來打算返回日本分娩，但撞正新冠肺炎疫情爆發，最後決定留在美國生B。據山田優的友人透露：「據知她只向一部分朋友報告，大呻外國生B遇到的困難。小栗旬對藍於在疫境中順利迎接新家庭成員出世，都開心得喜極而泣。」上月中，山田優在社交網上載推BB車及拿着印上「Baby」的包包，但未有交代是否已誕B。

山田優誕大女時，小栗旬因工作未能陪伴在側，但第二胎時趕及到醫院目睹BB出世。至於今次因美國不少醫院為防止感染，都禁止家人入產房，估計小栗旬未能親眼看到BB出世。不過他首部進軍荷里活電影《哥斯拉對金剛》（Godzilla vs. Kong），押後到今年11月上映，相信他有大把時間到湊仔公。