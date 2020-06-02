納米冷氣孖寶　帶出街涼浸浸

天氣熱辣辣，當然要開冷氣「救亡」，如果遇着冷氣機不夠凍或者距離風口位太遠，坊間有不少納米冷氣機幫到手！先睇由Evapolar研發的EvaLight Plus，外形四四方方、採用黑白撞色的它，只有182 × 180 × 180 mm大小，僅重1,400g，擺在工作桌面都冇問題。機身左邊有一個1,000ml水箱，倒入凍水便會被機內的專利EvaBreeze濾芯吸收，再經機背的風扇吹出涼風。由於所用的是水冷原理，所以製冷能力比一般風扇更強，輸出最高達1,190 BTU/h，相當於正常冷氣的1/6匹，降溫能力最高達到5至7度，範圍達到3.5米，而且啟動後能同時提供加濕及空氣過濾功能，一物多用！

此機另一好處是毋須安裝，透過microUSB插口接駁「尿袋」或變壓器就能使用，跟機更配有三個轉接頭，兼容於不同國家的電源插座。機頂是旋轉式面板所在，轉一轉就能進入不同功能菜單，例如顯示溫度、更改氣氛燈、晚間模式、計時關機及風力控制等等，美中不足是跟機沒有遙控器，又不能透過智能手機控制，否則就更適合懶人們使用！此機售價約為$1,500雖然有點貴，但勝在涼爽又輕便，適合放在冷氣機吹不到的位置使用，若家中有此需要不妨考慮。

同期另一款納米冷氣NexFan Ultra亦新近抵港，它同樣採用水冷原理，水箱有500ml容量，可加入冰塊及香薰精油，吹出來的風又凍又香。內建具殺菌功能的紫外線燈，能實時殺滅水內病菌，而銀離子濾芯則起二次過濾作用，減低PM2.5及污染物，確保吹出潔淨空氣。不過講到最吸引的地方是其定價$300有找，可說是親民之選。