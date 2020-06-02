本日日本：戶外工作必備！隨身冷氣戴上頸

雖然隨身冷氣並非甚麼新產品，但隨着科技進步，新產品的功能會大大提升。以生產冷氣機及除臭機為主的富士通GENERAL，6月起開始為日本國內公司提供隨身冷氣Cómodo gear，只需戴在頸上，就可以有效降溫，主要提供對象為需要在炎熱氣溫下工作的人士，例如建築、工廠、戶外活動籌辦等等。這個Cómodo gear是一個將頸部血液冷卻從而達致降溫效果的裝置，與舊式體積大的手提冷氣或用來冷卻衣服的裝置相比，原理明顯不同，只需將一部分掛在頸上用作冷卻，另一部分安裝在腰部用作散熱，因此不會太「阻埞」妨礙工作。此外這個嶄新設計是使用水冷系統進行冷卻，比起舊的通風冷卻進一步提高冷卻效果，而且受外在溫度影響較小，即使氣溫超過攝氏35度，都有很好的冷卻效果。

產品推出前經過嚴謹的測試，搜集了戶外工作人士的意見，反覆改良形狀及物料，頸部配件的重量減至大約170克，腰部散熱器減至大約840克。而且使用深灰色，易於配襯深色的交全服，又襟污糟，整花都唔覺。廠方將不斷改良產品，例如可切換至加熱功能、用智能手機操作、感應功能等等，希望能早日成功登場。