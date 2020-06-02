Mercedes-Benz 新二代GLA　高咗寬敞咗

全新第二代Mercedes-Benz GLA已正式抵港，輸港的是搭載僅1.33L的直四Turbo引擎的GLA 200車型，拍攝車更是加裝搶眼紅色套件的Edition 1版本。（方偉堅攝）

平治(Mercedes-Benz)在港推出全新一代GLA。進化到第二代的GLA，擁有4,410×1,834×1,611mm的車身體積，車身較上代短14mm，但闊度和高度卻分別增加30mm和104mm。至於軸距和後排腿部空間則分別增加30mm和116mm，尾箱空間同樣有增長，較上代增+14L，來到435L的水平，車廂更見寬敞舒適和實用。

輸港的是搭載僅1.33L的直四Turbo引擎和7G-DCT雙離合器波箱的GLA 200車型，最大馬力和扭力分別163hp和250Nm，並擁有僅5.7-6.0L/100km的低耗油表現。

拍攝車屬Edition 1版，加裝一系列以搶眼紅色為主調的Edition 1套件。頭泵把注入紅色雙間，換上較標準版大多2吋兼有紅色飾圈的20吋輪圈，全車皮革座椅配上紅色縫線，前助手席對出的儲物箱蓋換上印有 Edition字樣的碳纖維，配上紅色氣氛燈，極富運動風格。