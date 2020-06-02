跨台戀愈難愈愛！TVB同ViuTV原來都可以「擦出火花」

TVB同ViuTV點講都講唔「埋」，但藝人就戀愛大過天，無懼被電視台棒打鴛鴦，有時仲愈難愈愛添！

李佳芯陳炳銓

最為人熟識嘅「跨台戀」一定係佢哋，雖然李佳芯（Ali）貴為TVB一線花旦，同陳炳銓經常被指「女尊男卑」，但佢冇嫌棄男友，仲愈愛愈高調，由收埋戀情到公開讚揚對方！去到近年，Ali因為捲入政治風波而被雪藏，劇集《BB大晒》及《白色強人2》接連被飛起，前路茫茫，貴為視后嘅佢由天堂被打落凡間，但陳炳銓繼續相伴左右，度過難關。

張振朗楊偲泳

上位小生張振朗2018年與34C咪神陳芷尤分手後，去年被爆撻着32D有「巨咪陳妍希」之稱嘅ViuTV小花楊偲泳！兩人戀情被爆後，索性大方拍拖，張振朗講到謝絕異性借宿，向女友派定心丸，而楊偲泳就大讚男友係個暖男又溫柔細心，而私底下亦不時喺社交網耍花槍，感情穩定！

沈震軒陳欣妍

入行10幾年嘅沈震軒緋聞不斷，不過近年修心養性專心工作，早前就重返無綫拍劇更升呢男一！事業得意愛情都好得意，去年就被爆拍微電影時戀上ViuTV女神陳欣妍（Shirley），雖然兩人相差10年，但無礙戀情發展！而早前陳欣妍拍《美女郊遊遊》時比堅尼上陣行山被批唔合適，但沈震軒就力撐健康性感係OK！拍拖短短1年幾，沈震軒已經公開話視對方為結婚對象，隨時好事近呀！