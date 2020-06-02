安全套滑落

Q：我和女朋友都是20歲，她在本月不記得大約是1號或2號來經，我們在12號有Sex，但她話下面很乾和疼痛，做了兩三分鐘未發射就完了，事後嚇一跳，發現安全套滑落了大半，只得小部分包住龜頭和陰莖前段。最近女朋友說開始谷M，是否代表「中招」機會不大？

彭先生

A：安全套脫落卻幸好不是全脫落（有些情況是完全脫落並留在陰道內），它仍舊包着了陰莖前端。加上閣下肯定沒射精，沒有精液流到陰道，而前戲時的性興奮分泌物含有精液，希望可能被安全套發揮的最後效用把它截住，沒有多餘的體液溢出安全套。如果女朋友說感覺下腹醞釀谷經，應是月事快來了，請女朋友盡量放鬆心情，不用擔心和緊張，反而過分憂心造成心理壓力會容易擾亂經期。

當然，今次是踩綱線的經驗，性行為的當天已接近排卵期，假如當時女朋友沒投訴性交疼痛，兩人又不知道安全套滑落，若照平時那樣完事射精，精液便會溢出和流進陰道內了，意外懷孕的風險亦增加。實在可說這是驚險的經歷，希望有驚無險。

要關注的是，為何安全套會滑落呢？第一個可能是安全套尺碼不對，有些時候伴侶會因沒有看清楚安全套盒子上面所寫的尺碼就買回來了。近年店舖多了安全套款式和尺碼選擇，所以挑選時候必須要看清楚才購買。第二個可能性是女朋友在性愛期間分泌不足，而閣下未有發覺時候就進入，安全套表面的潤滑劑不足以解決陰道乾涸問題，卻使安全套因摩擦而滑落。

經此教訓，以後應加倍注意上述問題，使用合適尺碼的安全套，需要時配合使用水溶性潤滑劑，性行為期間多注意安全套有沒有「走位」等等，皆可避免這種事後令雙方憂慮的問題出現。

李偉儀