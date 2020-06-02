陳豪想再追多個？定欣餵夜奶驚咗生B

無綫節目《東張西望》15周年紀念，加上邁向4,000集，台前幕後節目結束後切蛋糕慶祝，並邀來特別嘉賓包括陳豪、胡定欣及黎耀祥，由高層向他們頒發「人氣之王」獎牌，事關經統計後他們接受節目訪問最多，場面相當熱鬧。

陳豪及胡定欣事後齊齊受訪。他們感激節目幫手紀錄人生點滴，定欣謂：「頭先睇番好多片段，勾起昔日往事及回憶，好難忘。」陳豪接口：「睇番自己以前光頭同有頭髮等等，真係歷史見證。（自己儲存起昔日一啲訪問片段？）咁又唔會，生活應該向前行。（往事不堪回首？）其實都可以有好多回憶嘅。」

定欣表示對上一次亮相無綫節目已是數月前的事。當再被追問合約問題，她表示：「一直都有同公司傾，適當嘅時候會有公布。」她又透露自己榮升姑媽：「細佬做咗爸爸，今日BB啱啱100日，呢段時間見證咗小朋友嘅成長，我都試過幫手餵夜奶，親身試過先發覺原來湊BB真係唔容易。（自己生番個？）經歷過餵夜奶，真係有啲怕怕。」

陳豪膝下有3位小朋友，難怪他「自豪」表示可以跟定欣分享餵夜奶的經驗。記者打趣問他如此喜歡小朋友，會否考慮「追多個」？他笑言：「唔係冇可能嘅，隨緣啦，不過依家比較想集中火力照顧3個小朋友成長先。（斷擔挑喎？）其實都係多雙筷子啫，不過坦白講追到個女已經好美滿，可以見好就收。（挑戰林盛斌成無綫多仔公？）呢位施主（記者）咁認真嘅？（今年內有冇聲氣呀？ ）對於目前環球經濟嚟講暫時都唔係咁理想。」