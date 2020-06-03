【等慰藉】胡美貽單身3年　夜半呻寂寞

無綫節目《3日2夜》女星胡美貽（Nicole）3年前隻身由美國返港參選港姐，與拍拖多年的男友分手， 此後一直單身。平日不用開工的日子，她大多約朋友外出消遣打發時間，不過每當夜闌人靜，她都會感到寂寞，尤其最近因疫情日日宅在家，更想有個男友慰藉，故激發起已沉寂多時、想再闖情關的意欲。

「扮死」換取成功感

經歷過情傷的Nicole，對展開新戀情一事小心翼翼，問到現時可有追求者？她說：「唔多唔少都有，但未係交到心嘅朋友，要認真發展就要慢慢揀。（你係咪黐身女友？）我一啲都唔黐身，會畀最大自由度佢， 最緊要對方忠心。（願意為佢犧牲？）我咩都可以遷就佢，唯一嘅係事業唔得，呢樣嘢緊要過愛情。」由新聞主播到參演處境劇《愛．回家之開心速遞》， 到早前客串劇集《法證先鋒IV》飾演以膠袋笠頭自殺、再以死屍扮相上陣， Nicole逐漸為觀眾所認識，她笑說：「會有成功感，想繼續進步。其實我演戲好嫩，暫時都係將自己代入角色，加上人生經驗唔夠，所以都想上堂學演技。」

視佘詩曼為模範

芸芸藝人當中，Nicole一直視佘詩曼為學習對象，大讚她神態及姿態都出眾。雖然入行時阿佘已離開無綫，但Nicole慶幸仍有機會採訪她：「當時《延禧攻略》宣傳，終於可以見到偶像真人！佢真係戲內外都好有氣質，我有當面讚佢。我梗係開心，當時係咁煲套劇，會不停Loop同一場口，佢講對白快得嚟又肯定，好堅，所以都想有日好似佢咁成功。（畀自己幾多時間喺娛樂圈發展？）應該仲有3、4年咋，我冇話要做到點樣，只要身邊人對我有肯定，都繼續想做。（獎項呢？）有提名先啦！父母一開始冇畀壓力我，又唔使我養家，只要自給自足就得，所以想做番啲成績出嚟。」