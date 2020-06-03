東方日報C1：鄧智偉遭「訛稱女友」索豪宅做分手費

無綫咪神高海寧（高Ling）與音樂才子鄧智偉拍拖多年，昨日驚爆兩人已於去年1月分手！不過令人更震驚的是，鄧智偉自揭去年起受到在夜總會結識的沈小姐滋擾，並累及高Ling、家人與朋友，對方還要求一層豪宅作為收手條件！他強調兩人並沒有拍拖，已將事件交由警方及律師處理，而被爆已分手的高Ling則聲稱冇聯絡：「有咩事都係問番佢！」

高海寧與鄧智偉近年不時傳出「分」訊，據知兩人因長期分隔中港兩地，去年1月因聚少離多已正式分手！鄧智偉回復單身後，去年3月因工作關係在香港夜場認識沈小姐，兩人糾纏至今！他接受本報獨家訪問時剖白來龍去脈，指一直受到對方滋擾，要求跟他在一起，又稱沈小姐唱衰高Ling之餘，更揚言要一層貝沙灣的單位才肯收手：「有鑑於最近一系列的謠傳，以及向媒體虛報爆料的一位沈小姐，我有必要站出來澄清與說明事實真相。這位沈小姐對我本人、家人、朋友及舊公司同事，做出一系列滋擾、恐嚇及勒索，還向媒體報假新聞，本人已於本年2月交給警方及律師處理，這位沈小姐於同月28日被警方以涉嫌『刑事恐嚇』拘捕。」

報警求助 擔心舊愛安全

鄧智偉透露跟對方因工作應酬而認識，強調從未跟沈小姐拍拖：「上年3月份在夜總會認識，她是一位夜總會小姐，彼此見過幾次而已。取得我的電話號碼後，她不斷向我示愛及要求見面，我已明確拒絕，再重申絕對沒有跟這位沈小姐拍拖！可是她從5月開始變本加厲，要挾我若不能成為她男友，就會將騷擾行動升級！其後，她真的在不同社交群組發布改圖、假圖假資料及與我的假對話，對外訛稱是我的女友，甚至一天內打幾百個電話騷擾我及舊公司的幕前幕後同事，近日更變本加厲向經理人恐嚇勒索，不勝煩擾，我也不知道這件事到底甚麼時候能完結，但是我相信事件已經進入司法程序，希望事件可以早日平息。」

報案後，鄧智偉坦言得知尚有不同受害者，被沈小姐以同一手法滋擾，希望這次挺身而出說清楚，不會再有其他受害者遭其騷擾：「在此，為我身邊的朋友及家人受到的騷擾與不便，深感致歉！最後關於這位沈小姐對於我的誹謗、恐嚇、滋擾及勒索行為，我已全權交給警方及律師處理，並且保留追究的權利。」問到是否擔心高Ling的安全？他說：「我當然擔心，因為她是個好女仔。」記者就鄧智偉報警一事，向警察公共關係科查詢，獲口頭回覆：「深水埗警署喺2月18日接獲一名44歲男子報案，指佢同一名女子因感情問題爭執，其後被對方以言語恐嚇。警方經過初步調查，拘捕一名25歲女子，涉嫌刑事恐嚇，案件由深水埗警區刑事調查隊第七隊跟進。」

高Ling平靜面對

記者亦聯絡上沈小姐，問到與鄧智偉的關係及是否曾滋擾對方？她最初只說：「我冇回應！我哋拍過九個月拖，今年1月先分手！」其後才逐點反駁指控：「我從事Marketing，唔係舞小姐，佢屈我！我從來冇高Ling電話，唔明可以點騷擾！佢個經理人最近主動打畀我，話想簽份和解協議書，保障大家以後各不相干，係咁問我要乜，我先發晦氣話貝沙灣囉！從來冇貪過佢啲乜，案件處理中，唔方便講太多。」

至於事件另一主角高Ling，昨日返將軍澳電視城為劇集《七公主》開工，見傳媒時一臉平靜。被問到現時心情？她說：「啱啱外景返嚟趕入廠，工作緊要，依家要拍下一場戲，大家都等緊我，有咩事都係問番佢（鄧智偉）會好啲！」至於是否去年1月已分手， 她只說：「一直都係好朋友。（咁你有冇受到滋擾？）問番佢好啲！」問她可擔心人身安全？高Ling說：「任何朋友出咗事都會擔心！（今次件事影響到你，鄧智偉有冇打畀你？）我全日開工，未有時間聯絡任何人。」

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