生肖指數　是日吉星：鼠

鼠：★ 人際關係運不錯，你對朋友的義氣贏得不少掌聲，辛苦點也是值得的。

牛：↓ 工作上最好能夠保持低姿態；某些人的態度可能讓你感覺不太愉快呢。

虎：→ 好好保管情人送給你的定情信物，萬一遺失就很麻煩。黃色能給你好運。

兔：→ 別人的意見你覺得難以入耳，卻是句句實話，只是令你一時無所適從吧！

龍：→ 不要為一些小事而在情人面前發脾氣，這會影響對方對你的印象呢！

蛇：↑ 頭腦靈活，早前一直想不通的問題會突然有新的領悟，讓你更上一層樓。

馬：↓ 和興趣無法相投的人一起工作真是感到很委屈，宜放開固有的成見。

羊：↓ 是日沖煞，要追進度趕工程加班，公私兩忙，給自己壓力不是好辦法。

猴：→ 由於心情起了很大的變化，容易激動不安，所以格外容易和別人爭執。

雞：↑ 已婚者或拍拖中的人覺得對方更懂得遷就自己，肯花心思逗自己開心。

狗：→ 用命令式的口脗和別人說話，會帶來無窮的麻煩，還請你要慎言一點吧！

豬：→ 宜推掉所有應酬，花點時間靜下來思考，有助你深入發現真正困擾所在。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌