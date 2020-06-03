十二星座 是日運程
2020年06月03日 09:00
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預測：周五前，大市交投氣氛，將較熱烈。
白羊：戀愛運回穩，感情生活將較愜意，溝通情況將較平穩和順，宜多交流、多約會。
金牛：事業、工作及財運轉佳，雖說進度或會偶有阻力，卻不乏發展良機，宜保持積極。
雙子：人氣轉佳，桃花及戀愛運回升，感情生活愜意甜蜜，不論現況如何，均有利發展。
巨蟹：情緒持續回穩，精神狀態亦較佳，士氣較盛，家庭運和順，多交流可望得到支持。
獅子：戀愛運較佳，感情生活將較和順愜意，趁機多交流，將有利增進溝通及促進發展。
處女：事業、工作及財運回穩，求職及謀事等機遇不乏宜積極進取，但開單等需予耐性。
天秤：人氣持續回穩，情緒及家庭運明顯較佳，出門、出勤、公幹及旅行等可招貴人。
天蠍：精神狀態轉佳，異性緣較旺，正計劃生育的朋友，宜善用公餘，享受溫馨好時光。
人馬：社交及戀愛運回升，現關係發展較佳，宜與伴侶多約會、多交流，可助增進情感。
山羊：事業、工作及財運轉佳，阻力緩和不少，進度較佳，宜積極進取，把握發展良機。
水瓶：桃花及戀愛運較佳，出勤、旅行、出門及公幹等可招艷遇，已有伴侶者宜多自律。
雙魚：人氣及情緒回升不少，家庭運及異性緣較旺，已婚或同居朋友，宜享受二人世界。