Lea被黑人舊拍檔爆欺凌　即被飛出代言品牌

黑人弗洛伊德上周遭警員跪頸致死的事件發生後，美國反警暴示威蔓延全國。令美國種族歧視問題再度引起關注！曾參演美劇《歡樂合唱團》（Glee）的黑人女星Samantha Ware，日前於社交網留言自爆當年拍劇時被同劇另一女星Lea Michele欺凌。

Lea日前就弗洛伊德事件於社交網表態：「弗洛伊德不值得如此對待。這並不是個別事件，這必須要結束。」而Samantha昨日轉載Lea的留言並說：「真的笑死人，何曾記得你令我首部電視劇的經驗成為活在地獄之中？！因為我永遠不會忘記。你向所有人說過如果你有機會你會在我的假髮上大便！以及其他令我質疑應否選擇在荷里活發現事業的創傷...」Lea雖然暫時未有回應指控，但多位同劇的演員都支持Samantha。

事件曝光後，Lea擔任代言人的新解食材速遞公司HelloFresh已即時與她解除合約並與她劃清界線，有Fans留言給品牌問會否仍然與Lea合作時，品牌就回覆：「HelloFresh不會容忍種族主義或任何形式的歧視。我們對最近有關Lea Michele的說法感到沮喪和失望。我們對此非常重視，並終止與Lea Michele的合作關係，即時生效。」 Lea上周才於社交網宣傳HelloFresh。