【星星蜜語】每個人都在尋求着自己的出路

無論環境是怎樣，我們都要切實行動，以實際的方式給自己一條出路。（互聯網）

由現在至6月17日，社會氣氛像是凝固似的，雖然有很多新聞出現，但我們卻做不了甚麼。不過與其認為這是無助感，不如說是每個人都開始為自己和家庭打算，有些人會裝備自己，有些人會認真儲錢，有些人會思考生活轉變的可能性，有些人會尋覓讓自己和家人的未來更安穩的途徑。人們與其訴諸情緒，不如切實行動，以實際的方式給自己一條出路。

【十二星座提點】

白羊座、獅子座、人馬座：你們那種被困的無助感比其他人強烈，因為你們都是較有活力和志向的人。或者嘗試在固有的軌迹中轉一個彎，可能柳暗花明呢！

金牛座、處女座、山羊座：你前面仍然有不錯的選擇在等待你，好好衡量你手上的資源，然後大膽向前跨出去，義無反顧地向前走，那會是帶領你步向光明之路呢！

雙子座、天秤座、水瓶座：這段日子比較不稱心，在未有明確目標和未有足夠條件前，一動不如一靜，讓自己慢活點，不要急於做決定和匆忙行事，以免出錯或走錯路。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座：在這段日子中，你們是比較心安理得的一群。既然未清楚趨勢如何，你們默默做好手上的事就好了。沒有想太多，反而活得踏實和自在。

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Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）