「暗黑星期二」Rihanna率眾星停網站反警暴

黑人男子弗洛伊德（George Floyd）之死引發全美反警暴示威遊行，美國樂壇發起「暗黑星期二」（Blackout Tuesday）運動以悼念弗洛伊德。其中美國樂壇天后Rihanna第一時間響應將自己時尚品牌的社交網與官網關閉一天以示支持。除了網站關閉之外，她的全球店舖亦會於美國時間周二（6月2日）關門一天。而她的公司亦發表聲明指會捐錢給兩大組織來支持黑人社區，並呼籲Fans站起來與發聲反對種族主義與任何方式的歧視。

Rihanna響應「暗黑星期二」之外，美國天后Selena Gomez的官網與英國女星「妙麗」愛瑪沃森（Emma Watson）等的官網和社交網亦停止運作或更新一天以表支持。Selena在官網首頁留言說：「今天，我希望你能抽出一些時間來思考我們如何才能團結起來並以開放的胸懷和思想互相傾聽。這個國家早就應該為這個破碎的社會做出有意義的改變。黑人生命很重要。」而「妙麗」就於社交網上載三張黑色圖片，不過就被網民批評她並沒有為弗洛依德之死發聲。

除了名人紅星響應「暗黑星期二」之外，就連兒童台Nickelodeon亦於周二停播8分鐘46秒，即弗洛依德被警員膝壓頸的時間並打出「我不能呼吸」的字樣來反對警暴。