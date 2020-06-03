紅星加入示威　賓艾佛力與女友拍拖反警暴

美國因黑人弗洛伊德遭警員跪頸致死引起的反警暴示威潮未止，連日來一眾荷里活名人紅星都有加入示威行列。荷里活男星賓艾佛力（Ben Affleck）昨日就與影星女友Ana de Armas一同參與洛杉磯的示威遊行，賓佬除了拎住寫上：「黑人生命緊要」字樣的紙牌外亦拎住另一紙牌叫人拯救威尼斯的浸信會教堂。

此外，美國天后Ariana Grande與男友Dalton Gomez亦有參與遊行。而日前已參與示威的男歌手Machine Gun Kelly（MGK）、女歌手Halsey、鼓手Travis Barker、女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）、英國男歌手Harry Styles、米高積遜（Michael Jackson）之女巴莉絲（Paris Jackson）、女歌手Madison Beer等都有下現身，其中MGK拎住寫上「停止拘捕示威者！拘捕殺人警員！！」字樣的紙牌抗議，而Travis就拎住的紙牌就寫上：「沒有公義沒有和平」。至於Madison Beer就自拍並留言話警方剛發射催淚彈。