【有啲嘢】連詩雅暗示陳家樂融入生活圈？

藝人連詩雅（Shiga）在將軍澳電視城為無綫重頭劇《刑偵日記》拜神，連詩雅近日被爆與陳家樂秘密撻着，家樂更夜到訪Shiga香閨，Shiga接受訪問表示：「之前去濟州拍節目，成班人都差唔多年紀，所以玩得好開心，成班人friend咗，一直有傾偈。（係咪拍拖？）感情嘅嘢唔回應，希望大家畀啲空間，之前疫情都好難捱，工作都停咗好耐，嚟緊有新劇《那些我愛過的人》出街，自己都好緊張觀眾反應。（同家樂一齊睇劇？）我會同媽咪睇。（請教家樂演技？）身邊都有好多前輩都想請教，好似周柏豪，今次套劇嘅紅姐（惠英紅）、黑哥（姜皓文），佢哋都好勁。（家樂夜訪你香閨？）感情同埋私人嘢都唔回應。（覺得家樂為人點？）佢個人好Nice，自己唔係一個容易同人熟嘅人，所以做到好朋友都係心地善良、人品好，先可以喺我生活圈出現。」

連詩雅在新劇中飾演法醫昆蟲學專家，但原來相當怕昆蟲，她說：「之前造型監隻畀咗盒有真有假嘅昆蟲我慢慢適應，有曱甴、毛蟲、甲蟲，自己最驚曱甴，依家訓練緊見到曱甴唔好兜路走，要克服佢。今次做昆蟲專家比之前做婦科醫生要背嘅專有名詞更難。」