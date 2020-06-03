藝術家發文表不滿　TWICE新歌MV涉抄襲惹爭議

韓國人氣女團TWICE前日推出新碟《MORE & MORE》，同名主打歌公開後隨即登上多個音源榜的冠軍，不過MV就疑因抄襲藝術品而惹起爭議，造型藝術家Davis McCarty近日在個人社交網指在《MORE & MORE》MV中出現的藝術品明顯是抄襲他的作品，對版權遭到侵犯表示不滿。

Davis McCarty指TWICE九名成員在湖邊跳舞的場面中，背後的大型彩色藝術品是他創作的作品，該作品曾於2018年4月15日以「Pulse Portal」之名在美國巴爾的摩舉行的「Light City Art Walk」中展出，Davis McCarty對此在社交網表示不滿：「《MORE & MORE》的MV點擊率已經突破1500萬，這明顯是侵害藝術著作權的行為，請大家給我建議。」而Davis McCarty其後將文章刪除。

TWICE所屬的JYP事務所其後表示：「我們已於今早得知《MORE & MORE》MV中的一個場景出現了與其他人的作品相似的藝術品，我們已經邀請MV製作公司通過對話與原作者圓滿地解決事件，我們作為發行作品的公司也會修補漏洞，防止再有同類事件發生。」